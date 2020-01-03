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'400 binden fazla hurda araç trafikten silindi'

03 Ocak 2020, Cuma 17:27
Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, hurda teşvikiyle Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla aracın trafikten silindiğini söyledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibarıyla sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen Yaşlı Araç Değişim Programı'nın devreye alındığı Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini belirtti.

OSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomiye katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yenigün, "Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yenigün, önemli istatistikler paylaşırken, programla ilgili 4 kritik öneri daha getirdiklerini bildirdi.

Hurda teşvik programıyla birlikte, kasım ayında devreye giren vergi düzenlemelerinin pazarın daralmasında yavaşlatıcı etkiye sebep olduğunu ifade eden Yenigün, "Söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomi, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre katkıları dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"Trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir"

Programın devreye alındığı günden itibaren iç pazardaki satışlara önemli katkılar sağladığını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2018 Haziran itibarıyla trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir. 2018 Ocak-Mayıs döneminde 22 bin 674 adet araç trafikten silinmişken haziran-aralık döneminde 180 bin 306 adet aracın trafikten kaydı silindiği görülmektedir. 2019 yılı ilk on ayında trafikten kaydı silinen araç sayısı ise 224 bin 234 adete ulaşmıştır. Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hurda programı ve vergi indirimleri olmasaydı pazarda yaşanan daralmanın daha fazla olacağı değerlendirilebilir.

2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir. Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir. Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır." 

AA

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