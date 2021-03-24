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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

50 senenin en sıcak 3. kışını yaşadık

24 Mart 2021, Çarşamba 23:00
Türkiye’de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı. uzun yıllar kış mevsimi ortalama sıcaklığı 3,6 derece olarak ölçülürken bu kış 6,2’ye yükseldi.

Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle son 50 yılın en sıcak 3. kış mevsimi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de uzun yıllar kış (Aralık, Ocak, Şubat) mevsimi ortalama sıcaklığı 3,6 derece olarak ölçüldü. Bu kış ise ortalama sıcaklık 2,6 derece artarak, 6,2 dereceye yükseldi. Kışın en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Rize’de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı’da kayıtlara geçti. Türkiye’de en sıcak kış mevsimi 2010’da kaydedildi. Bu kış, Türkiye’de 1971’den sonra en sıcak 3. kış mevsimi olarak ölçüldü. Bu kış, ortalama sıcaklıklar Gemerek, Zara, Karabük, Boyabat, Nallıhan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Doğubayazıt, Malazgirt, Elbistan ile Batman çevreleri mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti.

İç Anadolu’da en yüksek sıcaklık Ereğli’de

İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar Gemerek ve Zara çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Kış mevsiminde bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 derece ile Ereğli’de ölçüldü. Karadeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize’de görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,5 derece ile Ağrı’da, en yüksek sıcaklık ise 17,4 dereceyle Malatya’da ölçüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 dereceyle ile Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Ceylanpınar’da kayıtlara geçti.

Marmara’da en yüksek sıcaklık Sakarya’da

Marmara Bölgesi’nde kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,9 dereceyle Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 26,5 dereceyle Sakarya’da ölçüldü. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar bölgesinin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 derece ile Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık 26 derece ile Salihli’de tesbit edildi. Akdeniz Bölgesi’nde kışın ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede kış mevsiminde en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 26,6 dereceyle Dalaman’da yaşandı.

AA

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