548 okul servisi trafikten men edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Güvenli Eğitim Uygulaması’nda, kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezaî işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 618 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, “Ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Güvenli Eğitim Uygulaması’nda, kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezaî işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 619 kişi yakalandı” denildi. Haber Merkezi

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