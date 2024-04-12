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12 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

6 günde gerçekleşen 3 bin 706 trafik kazasında 48 kişi öldü

12 Nisan 2024, Cuma 14:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 öldüğünü, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığını ve bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.

Bayram tatilinde de trafik polisinin ve jandarmanın denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin 6 gününde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

AA

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