60 yılın en soğuk kışı kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir’de havalar oldukça soğuk. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye’ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi. Çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti” dedi. Yaşar, “Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde. Barajlarımız da çok boşaldı. Bu soğumayla beraber, şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi