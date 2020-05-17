65 yaş ve üstü tekrar sokağa çıktı

Mayıs ayı sıcaklıklarında 91 yıllık rekorun kırıldığı Antalya'da, 65 yaş ve üstüne verilen izne rağmen geçen haftaya göre daha az sayıda vatandaşın dışarıya çıktığı gözlenirken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da binlerce kişi tekrar sokağa çıktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.

Trakya genelinde saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

İkinci kez sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'nda bir süre yürüyüş yaptı.

Festival alanındaki spor aletlerini de kullanan yaşlılar, açık havada fiziksel hareketler yapma imkanı buldu.

Dinlenmek için ise ağaç gölgelerinde oturmayı seçen yaşlılardan kimisi kitap ya da gazete okurken, kimi ise tanıdıkları ile sohbet etti. Bazı yaşlılar bir yandan gezerken, diğer yandan market ihtiyaçlarını giderdi.

68 yaşındaki Halim Tunç, yeniden sokağa çıkarak temiz hava aldıklarını, güneşlendiklerini belirtti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.

Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken, bazıları ise evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp, sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece evde kalmaları istendi.

Kayseri

Kayseri'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkarıyor.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüşe çıkarken, kimi de kentin meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Yenimahalle Meydanı'nda bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Polis ekipleri, meydanda toplanan ve zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal eden yaşlıları uyardı.

Kırşehir

Kırşehir'de de yaşlılar, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Meydanların yanı sıra özellikle Terme Caddesi'nde yoğunluk gözlendi.

Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimisi de ATM'lerden maaşlarını çekti.

Bazı yaşlılar ise çocukları ve torunları ile dolaştı.

Bursa

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında öğleye kadar sessizlik hakim oldu.

Kentteki bazı parklarda ve yollarda ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik görüldü.

Maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada gezinti yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli, Sakarya caddeleri ile diğer bölgeler, öğleye kadar sessizliğe büründü.

Bazı bölgelerde, saat 12.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir

4 günlük kısıtlama ilan edilen büyükşehirlerden Balıkesir'de de belli noktalarda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddeleri sakin kaldı.

Kentteki sakinlik, öğle saatlerinde yerini kısmi yoğunluğa bıraktı. Valilik tarafından hazırlanan çiçekler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal." çağrılarına uydu.

Daha önce yoğunluğun fazla olduğu Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu'nda sabah bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirip spor yaptı.

Kütahya

Kütahya'da hava sıcaklıkların artmasının da etkisiyle Cumhuriyet Caddesi'nde kısmı yoğunluk yaşandı.

65 yaş üstü vatandaşlar tarihi Ulu Cami bölgesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi ile kentteki park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Bilecik

Bilecik'te kentin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk gözlenmedi.

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların gezerek zaman geçirdiği bölgelerde, emniyet ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Cami hoparlörlerinden de "Evde kalmaya devam edelim." uyarısında bulunuldu.

Söğüt ilçesi Yakacık köyünde kimileri kahvehane bahçesinde, kimileri de evinin önündeki gölgelikte oturdu. Sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı.

Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Öte yandan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise kendilerine verilen 6 saati değerlendirmek üzere sokağa çıktı

Hakkari

Kentte cadde ve sokaklarda 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Kimi yaşlılar çarşı merkezi ve sokaklarda arkadaşlarıyla hasret giderirken, kimisi de gezip alışveriş yaptı.

Gaziantep

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te, başta Anneler ve Kavaklık parkları olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlar ilgi gördü.

Maske kullanımının maksimum seviyede olduğu gözlenen parkta, yaşlılar, yürüyüş yapıp bisiklete bindi ve banklarda oturup güneşlendi.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu kentin hemen her noktasında yaşlıların hava almak için evlerinden çıktıkları gözlendi.

Malatya

Malatya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı ile Soykan Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaparken, Malatya Valiliği, vatandaşlara maske dağıttı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da yaşlıların tercihi tarihi Balıklıgöl yerleşkesi oldu.

Kentte saatin 12.00'yi göstermesiyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıktı.

Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu.

Maskelerini takarak güzel havanın tadını çıkaran yaşlılar, Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmedi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar, kent merkezindeki parklarda çimlerde oturarak zaman geçirdi.

Kilis

Kilis'te de kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, kent merkezinde yürüyüş yaparak ve banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda dolaşmayı tercih etti.

Bu arada sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, yürüyüş yapanlar arasında maskesi olmayan bazı vatandaşlara maske verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Trabzon Caddesi başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar çimlerde oturarak zaman geçirdi, güneşli havanın tadını çıkardı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarıda güzel havanın keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde gezdi.

Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.

Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Kısıtlamanın ardından ilk defa izinle 10 Mayıs'ta dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, ikinci kez sokağa çıktıkları bugün de maske taktığı ve tedbir kurallarına uyduğu görüldü.

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı

Bir haftanın ardından dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, park ve sahillerde açık havanın tadını çıkardı.

Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Beşiktaş'ta yaşayanların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Bebek, Ortaköy ve Emirgan sahilinde yürüdü, Maçka Parkı'nda çimlerde dinlendi.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı vatandaşlar ise izinli oldukları saatleri Sultanahmet Meydanı'nda dolaşarak geçirdi.

Anadolu Yakası

Kadıköy'de Bağdat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi civarında oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerinin yakınlarındaki parklarda yürüyüş yaptı, gazete okudu ve banklarda dinlendi. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdiği şezlonglarda oturdu.

Evleri sahile yakın olan vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaptı ve Caddebostan, Dalyan plajlarında zaman geçirdi.

Kadıköy Belediyesi ekiplerince parklarda su ve gazete dağıtıldı.

Üsküdar'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, caddelerde, sokaklarda yürüyüş ve egzersiz yaptı. Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Üsküdar sahil şeridinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazıları da sahilde yürümeyi tercih etti.

Sahilde kuşları besleyen ve sokak hayvanlarını de seven 65 yaş ve üstü vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi ve canlı yayın yaparak sevdikleriyle görüşmeyi de ihmal etmedi.

Meydan, sokak ve sahillerde denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde dolaşmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Zabıta ekipleri de banklarda oturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'de de Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.

Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları da dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

Bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, en geç saat 18.00'de evlerine dönecek.

Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısı sıcağın etkisiyle azaldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, İstanbul'un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan bazı vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüşe çıktı.

Merkez ilçelerde termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden 65 yaş üstü vatandaşlar, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde kısa yürüyüşler yaptı, parklar ve gölgelik alanlarda oturdu.

Sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısının geçen haftaya göre büyük ölçüde azaldığı gözlendi.