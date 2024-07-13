7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Bolu, Karabük, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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