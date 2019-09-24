"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

8 ayda 105 bin alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

24 Eylül 2019, Salı 11:51
Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 8 aylık dönemde yapılan denetimlerde, 105 bin 382 sürücüye "alkol etkisinde araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 ayda 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsüne alkol testi gerçekleştirildi.

105 bin 382 sürücüye alkol etkisinde, bin 94 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan ceza kesildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince denetlenen 73 bin 708 araç ve sürücüsünden bin 451'inin alkol, 13'ünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu, bin 172 araç trafikten men edilirken bin 354 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 7 bin 180 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

AA

Etiketler: trafik, kontrol
Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fikret Orman'dan istifa kararı

    Marmara Denizi açıklarında deprem

    Gelir dağılımında en adaletsiz şehir belli oldu

    Reyhanlı'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var!

    Fırat'ın doğusunda Türkiye - ABD ikinci ortak kara devriyesi başladı

    Yargı siyasetin aracı olmasın

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz

    Düşünce özgürlüğünü tartışmak acı

    Yılda sadece 2 defa görülüyor: 255 yıllık ‘ışık hadisesi’

    İşsizlik fonu, işsize gitmiyor

    Bankalardan faiz tepkisi

    Velilerin desteği başarıyı arttırıyor

    Fransa, Almanya ve İngiltere Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

    IMF 'muhalefetle gizli görüşme' iddialarına cevap verdi

    Türk ekonomisinde daralma beklenmiyor

    Trump: Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum

    Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

    Tunus'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

    Perinçek: 2014’ten beri Türkiye’yi Erdoğan yönetmiyor

    CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî ile yola devam
    Ahmet BATTAL

    Âf u güzaf olmasın
    Genel

    Yargı siyasetin aracı olmasın
    Cevher İLHAN

    “Mutâbakat”tan çark sinyalleri
    Genel

    Bankalardan faiz tepkisi
    Genel

    Yılda sadece 2 defa görülüyor: 255 yıllık ‘ışık hadisesi’
    Ali FERŞADOĞLU

    Mülk sahibi, misafir ve tüketim
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatipler ve kalite
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.