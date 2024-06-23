8 günde 68 kişi öldü, 9787 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde trafik kazalarında 68 kişinin öldüğü, 9 bin 787 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine, 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti. Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin öldüğünü, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı. Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'ına ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi. Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin öldüğünü, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, ölenlere Allah'tan rahmet diledi. AA

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