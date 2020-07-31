Acillerde 'acemi kasap' hareketliliği

Yurdun birçok şehrinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 10 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesine başvurdu.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Önce arı soktu, sonra elini kesti

Yaralanan vatandaşlardan Yüksel İnce, gazetecilere, kurban kestikten sonra elde edilen etleri doğramaya başladıklarını belirterek, "Arı elimi soktu, ona bir şey tutalım derken bıçak elimi kesti. Ciddi bir şey yok. Tedavi olmak için hastaneye geldik." diye konuştu.

Sakarya'da da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ile Toyotasa İlkyardım Hastanesine başvurdu.

SAÜEAH Acil Servise başvuran Faik Toygar, tedavisinin ardından gazetecilere, 27 yıllık kasap olduğunu söyledi.

Kurbanlığı keserken yaralandığını anlatan Toygar, "27 yıldır bu işi yapıyorum. Bir boşluğa denk geldi, nasıl oldu bilmiyorum. Hep haberlerde seyrediyorduk, demek ki biz de haber olacakmışız." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Doğu Anadolu

Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan'daki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Bu illerde, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. "Acemi kasaplar" tedavileri sonrası taburcu edildi.

Öte yandan, kurban kesimi sırasında boynuz darbesi alarak yaralanan bazı kişiler de hastanede tedavi edildi.

Erzurumlu Muhlis Vekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken bileğini incittiğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde bir parmağında kırık tespit edildiğini anlatan Vekar, elinin alçıya alındığını, durumunun iyi olduğunu belirtti.