“Açım” dedi kendini yaktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan A. Y isimli vatandaş “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı.

Kendini yakan vatandaşa yangın tüpleriyle polisler tarafından anında müdahale edildi. A. Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Sağlık ekipleri, vatandaşın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A. Y ile konuştu. Zorla kendine gelen A. Y. çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti. A. Y isimli vatandaşın Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

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