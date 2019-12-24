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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Adana'da sağanak yağış etkili oldu

24 Aralık 2019, Salı 18:07
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bozulan servis aracının yolcuları bir süre mahsur kaldı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı.

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu ulaşıma kapandı

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.

Cezaevine giden bir kuruma ait araç suların çekilmesini beklerken, kuruma personel getiren servis aracı da su dolu yola giremedi. Kuruma gelen bazı mahkum yakınları ile avukatlar da cezaevine ulaşamadı.

Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

AA

Etiketler: Adana, sağanak yağış
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