Afyonkarahisar'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) öldü, araçtaki 38 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü. AA

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