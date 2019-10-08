Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya 12 araç karıştı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde 10 otomobil, 1 tır ve 1 kamyonet çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolu temizlemeye çalışıyor. AA

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