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24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Ankara'da toplu ulaşım saatlerine ''koronavirüs' ayarı

24 Kasım 2020, Salı 11:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmetini sürdürecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da, vagondaki koltuk kapasitesi kadar oturan, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50'si kadar ayakta yolcu olacak şekilde hizmet verilecek.

Otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturan ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uyulacak.

Güncellenen bilgilere mobil uygulama ve internet sitesinden ulaşılabilecek

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere, EGO CEP'te mobil uygulamasından ya da "www.ego.gov.tr" internet adresinde bulunan "Hareket Saatleri" ve "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/Web Bilgi Sistemi" bölümlerinden ulaşılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, Metro ve ANKARAY'ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatlerinde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanırken, servis hizmeti veren hatlarda, otobüsler saat 20.00 itibariyle her 60 dakikada bir hareket edecek.

AA

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