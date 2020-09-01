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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Ankara'daki orman yangınında son durum?

01 Eylül 2020, Salı 18:00
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde saat 16.20’de başlayan orman yangınına 16.36 itibarıyla ilk müdahale yapıldı.

 

2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, aynı bölgede dün de yangın çıktığını belirterek, "Kaymakamlığın talimatları doğrultusunda tehlike oluşturabileceği düşüncesiyle Nallıgölcük ve Beyalan mahallelerinin boşaltılmasına karar verildi.” dedi.

Ceylan, havadan ve karadan yangına müdahale edildiğini de aktardı.

AA

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