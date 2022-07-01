Ankara'daki su baskınında bir kişi öldü, bir kişi kayıp

Ankara Valisi Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay öldü, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki sağanağın ardından Keçiören İncirli Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ani su baskını nedeniyle bir kişinin evinden çıkamayarak öldüğünü belirten Şahin, "Az önce de dalgıçlar cenazeyi çıkardı. İnşallah savcılık otopsiyi, gerekli incelemeleri yapacak." dedi. "20 dakikada 20 kilogram yağış düştü" "11 Haziran'da hayatını kaybeden kişiyle akraba" Sağlık Bakanı Koca, bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. AA

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