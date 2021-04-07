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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ankara’nın parkları yağmur suyu ile sulanacak

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
Su israfını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin bütün yeşil alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu sulama suyunu yağmur suyu deposu kurarak karşılamaya başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın 40 prestij parkında yağmur suyu depolama sistemine geçeceklerini açıkladı. ANFA Genel Müdürlüğü ilk etapta Göksu Parkı’nda yağmur suyu toplama deposunu kurdu. Su tasarrufu sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiren ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara’nın bütün yeşil alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu sulama suyunu yağmur suyu deposu kurarak karşılamaya başlayacak.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla alternatif sulama sistemi hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizin 40 prestij parkında sulamada kullanılması için yağmur sularını depolayacağız. Çatılarda biriken yağmur sularını biriktirerek, yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Çocuklarımızın su sıkıntısı çekmeyeceği bir yaşama sahip olmaları için çalışıyoruz” dedi.

İlk depo kuruldu

Bundan sonra yağmur sularını depolama yöntemiyle parkların sulanacağını açıklayan Yavaş, Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’de sunduğu “Teke Tek” programında da şu değerlendirmelerde bulundu: “Yaklaşık 40 prestij park var. Hepsine su hasadı sağlayacak sistemi kuruyoruz. Yağmur sularını toplayacağız. Yine OSTİM tarafında bir su var. Onun tamamını arıtarak Göksu’da yakın yerlerde park peyzajları için kullanacağız.” ANFA Genel Müdürlüğü yağmur sularını depolama yöntemiyle biriktirerek etkin şekilde yeşil alanların sulanmasında kullanacak. İdari bina ve işletmelerin çatılarından akan yağmur sularının toplandığı su deposunu ilk olarak Göksu Park’ta kuran ANFA Genel Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte Başkent’in tüm parklarında da 20 ton ve üzeri kapasiteli yağmur suyu depolama alanları oluşturmayı planlıyor. Su israfını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, barajlarda su seviyesinin alt sınırlara düşmesi nedeniyle Başkent’in su kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Ankara - anka

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