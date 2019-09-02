Antalya'daki yangın kısmen kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 9 helikopter, 42 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Bölgeye çevre illerden söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kaş Belediyesine ait itfaiye ve arazöz ekipleri de destek verdi.

Helikopterler, akşam olması nedeniyle çalışmasına ara verirken diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, yangının Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

"Ormanın içindeki yangın devam ediyor, yayılması durduruldu"

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulutaş, şöyle konuştu:

"Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok."

Bazı bölgelerde soğutma çalışması yapıldığını aktaran Ulutaş, "Yerleşim yerlerine yakın olan kesimler söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor. Ormanın içindeki yangın devam ediyor. Yayılması durduruldu. Yerleşim yerleri için tehdit yok. Ormanın kenarlarında çalışma yapılıyor. Arazöz ve greyderlerle çalışma yapılıyor. Biz de çalışmaları bölgede yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye çapındaki 21 yangınla mücadele ediliyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 21 yangınla orman teşkilatının mücadele ettiğini belirterek, bunların 10'unun orman, 11'inin de kırsal yangın olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Kaş ve Erdek'teki yangınların haricindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi. Tabiki çok büyük bir yangın olarak söyleyemeyiz bunu ama her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. Gece itibariyle hava araçları yeri indi."

Kaş'ta rüzgar hızının düşük olduğunu ve nemin de yüzde 76'ya çıktığına işaret eden Pakdemirli, nemin artmasının yangının hararetini düşürdüğünü dile getirdi.

Yangınla mücadele çalışmalarının iyiye doğru gittiğini belirten Pakdemirli, "Yangın tamamen kontrol altında diyemeyiz çünkü yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz. Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey ve yetkililer sahadalar ve koordinasyonu birinci elden yönetiyorlar." diye konuştu.

"Erdek'teki yangın kontrol altına alındı"

Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangının da dik yamaçların olduğu bir bölge başladığını dile getirerek, "Erdek'teki ufakça bir yangın ama şehire yakın bir yerde olması nedeniyle ciddiye alıyoruz. Yangın 17.50'de çıktı, ilk müdahalemizi yaptık. Yangına 3 helikopter, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Hava araçları da akşam itibarıyla inmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, açıklamanın ardından merkezde yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu ve dev ekranlardan Kaş ve Erdek'teki yangına ilişikin görüntüleri izledi.

Daha sonra Bakanlık yetkilileri Erdek'teki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.