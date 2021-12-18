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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

18 Aralık 2021, Cumartesi 13:55
Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, olası sel, su baskını, dolu ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Antalya'da yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Serik ve Gazipaşa kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Manavgat ve Alanya kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, twitter hesabından yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Etiketler: Antalya, kuvvetli yağış, uyarı
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