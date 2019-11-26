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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Arnavutluk 6,4'le sallandı

26 Kasım 2019, Salı 10:56
Depremde ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde gözlemlendiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için öldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

AA

Etiketler: arnavutluk, deprem
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