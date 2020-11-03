"Asıl deprem henüz gerçekleşmedi"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Habertürk TV’de açıklamalarda bulundu.
Görür, asıl beklenen İzmir depreminin henüz gerçekleşmediğini belirterek, “Bu deprem İzmir yarımadasındaki faylarda etkisi olmuştur. Kimi faylar daha hassas hale gelmiştir. Bunu kabul etmeyen adamın jeolojiyi yeterince algılamadığını düşünüyorum” diye konuştu.
“Meydanlarda depremin konuşulduğunu gördünüz mü?” diye soran Görür şunları söyledi: “Demokratik ülkede en büyük güç halktır demiyor muyuz? Bütün siyasetçiler, yöneticiler halkın gönlünü almak için çalışmıyor mu? Aynı halk bu acıyı gördükten sonra 1 hafta 10 gün sonra hayatlarına devam etmiyor mu? Merkezi yönetimlerden, yerel yönetimlerden ‘can güvenliğimizi istiyoruz’ diye demokratik usûllerle bir tavır koyamazlar mı?”