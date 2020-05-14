'Askıda Fatura' uygulamasına Antalya da katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla 'Askıda fatura' uygulaması başlattı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askıya çıkan ilk 100 faturayı kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan Antalyalılar için 'Askıda fatura' uygulaması başlattıklarını açıkladı. Fygulamanın sadece Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) faturalarında geçerli olacağını belirten Böcek, belediye tarafından yapılacak sosyal incelemenin ardından uygun görülen başvurulara ait faturaların internet sitesindeki ilgili bölüme yükleneceğini söyledi. Askıya çıkan ilk 100 faturayı kendisinin ödeyeceğini aktaran Böcek, "İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama örnek oldu ve biz de başlattık. Askıda fatura uygulaması başlatarak aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen yardımsever vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesi üzerinden askıya alınan faturalara ulaşarak ödeme yapabilir" dedi.

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