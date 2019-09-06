Ayder Yaylası, kırsal dönüşüm odağında

Ayder Yaylası’nda yer alan salıncakların kaldırılmasıyla, bölgede yaptırılacağı duyurulan otopark ve otel projesi tartışmaya sebep oldu.

Rize’nin turistik cazibe noktalarından Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası son dönemde “kırsal dönüşüm” tartışmalarının odağında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “O acayip şeyleri temizleyeceğiz” açıklamasının ardından yayladaki salıncaklar sökülürken, AKP Rize milletvekili Muhammed Avcı da bölgede çevreci bir otopark ihalesi ve bir kaplıca oteli yapımına başlanacağını açıkladı. Avcı, ayrıca, dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacağını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle kamulaştırma kararlarının çok yakın bir zamanda alınacağını dile getirdi.

İleride salıncaklar kurulacak mı?

Bölgede ileride bir plan dahilinde bir eğlence alanı oluşturulması öngörülüyor, ancak bu planda salıncaklara yeniden yer verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Plana göre; son dönemde bölgede sayıları giderek artan butik otellerin yenileri yapılırken imara uygun planlar gözetilecek ve Ayder’in merkezinin bozulmaması, tabiat güzelliklerinin binalar arasında kalmamasına önem verilecek. Ayder’de 11 dönümlük arazi özelinde bir yapılaşma planı oluşturulacak ve bölgenin coğrafi niteliklerine ters düşen bazı otellerin yerleri değiştirilecek. Yeni yapılacak evlerin taş ve ahşap yapılması şartı getirilecek.

Paydaşlar konuştu

Ayder projesinin paydaşları bölgeye dair beklentilerini ve tesbitlerini anlattı. Ayder Çevre ve Turizm Derneği başkanı Erdal Sarı, Euronews Türkçe’ye yaptığı açıklamada, yirmi – otuz yıldır turizm bölgesi olarak faal olan Ayder’de arz-talep dengesi sonucunda son dönemde yatırımların fazlalaştığını belirtiyor. “Bölgedeki kentsel yenileme açısından ufak rötuşlar olabilir, ama genel anlamda bölgenin baştan sona değiştirilmesine gerek yok. Birçok yapının dış kaplaması, ahşap görünümleri standartlara uygun, ama belki bazı binalarda yükseklikler belli seviyede tutulabilir” diyen Sarı, bölgeye ilginin artmasıyla birlikte trafik sıkışıklığına karşı otoparkın şart olduğunu, elektrik ve su konusunda altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bilinmezlik aşılmalı

Beş senedir Ayder Doğa Resort’u işleten Fatih Kızıltan, projenin bir yıldır yoğun olarak gündemde olduğunu, ancak son birkaç aylık süreçte medyaya yansıdığını belirtiyor. Kızıltan, çarpık yapılaşmanın Ayder’deki başlıca sorun olduğunu belirtiyor: “Otopark ihalesinin iki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bize söylenen, kaplıcanın yenileneceği, otellerin de yerlerinin değiştirileceği. Ayder’in daha iyi olması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama yol haritası belli olsun ki esnaf da ona göre yolunu çizsin, kendi ticarî planlamalarını yapsın. Şu bilinmezlik ortamında kimse yatırım yapamıyor.”