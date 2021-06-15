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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Aydın 20 saatte 11 kez sallandı

15 Haziran 2021, Salı 13:00
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı.

Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 kez sallandı. Afet ve Âcil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19. 33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.

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