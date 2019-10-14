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14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ayvalık'tan üzücü haber: 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp, 33 göçmen kurtarıldı

14 Ekim 2019, Pazartesi 10:11
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk öldü, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir bebeği arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Kayıp bebek için arama çalışması başlatıldı

Bir çocuğun öldüğü, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

AA

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