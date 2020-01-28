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28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Aziz Sancar'ın evi müzeye dönüştürülüyor

28 Ocak 2020, Salı 17:19
Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evi müzeye dönüştürülüyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi için proje hazırlandı. Rölöve çalışmasının başladığı evde hava koşullarının düzelmesiyle restorasyon çalışmalarına geçilecek.

Vali Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü almasından duyduğu memnuniyet ve gururu dile getirdi. Sancar'ın gençlere rol model olan değerli bir bilim insanı olduğunu aktaran Yaman, Sancar'ın yaşadığı, hatıralarının yer aldığı tarihi bir konağın bulunduğunu belirtti. Evin müzeye dönüştürülmesini istediklerini aktaran Yaman, konağın uzun süredir kullanılmadığını anımsattı.

Etiketler: Aziz Sancar, müze
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