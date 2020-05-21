Bakan Koca verileri açıkladı: 27 kişi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 27 kişinin daha vefat ettiğini, 961 yeni tanı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

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