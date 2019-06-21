Bakan Pakdemirli: Bugünden itibaren çay budama desteklerini ödüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi. Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söyledi: "Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." AA

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.