Balıkçılar da dertli

GEÇEN HAFTA TANESİ 50 LİRA OLAN PALAMUTUN FİYATI, BU HAFTA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE 120 LİRAYA YÜKSELDİ. BALIKÇILAR MÜŞTERİLERİN FİYATA TEPKİ VERDİĞİNİ BELİRTTİ.

Sinop’ta geçen hafta tanesi 50 lira olan palamutun fiyatı, bu hafta 120 liraya yükseldi. Sinoplu balıkçılar müşterilerin fiyata tepki verdiğini belirtti.

Sinoplu Balıkçı Olcay Karabulut, şöyle konuştu: “Bu deniz işi. Bir kayığın 3 bin, 4 bin kasa balık tutması varken 100- 150 kasa balık tuttuğu zaman tabi ki fiyatlar artıyor. Bunun komisyonu var, boş kutusu var, nakliyesi var. Biz günde 400- 500 kasa palamut satarken şimdi 100 kasa satmaya gerçekten zorlanıyoruz. Müşteri gerçekten zammı bizim yaptığımız sanıyor ama bizlik bir durum yok” dedi. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan; “Palamut pahalandı. Şumanda palamutun tanesi 120 lira. Bundan 10 gün önce palamutlar 50 liraydı. Palamutlar azaldı fiyatları 2 buçuk katı oldu. Müşteri fiyatlara tepki veriyor tabi. ‘3 gün önce aldım 50 liraydı, şimdi 120 lira’ diyorlar. Bu da bizim işlerimize yansıyor. Boş köpük bile 50 lira. Bunlar hep maliyet. Mazot oldu 45 lira. Bunlar da balığa fiyat olarak biniyor, sonra da vatandaşa” ifadelerini kullandı.

Sinop - Anka