Bartın'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı. Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor. Öte yandan sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı. AA

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