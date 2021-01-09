Bartın'da oto yıkamaya sınırlama kararı

Yurdun birçok noktasında etkili olan kuraklığa karşı Bartın’da oto galerilerde araç yıkama faaliyetlerine sınır getirildi.

Bartın’da Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda oto galerilerde haftada 2 gün sulu araç yıkama yapılabilecek.

Karar zabıta ekiplerince tüm oto galericilere iletilirken oto galerilerde pazartesi ve perşembe günleri dışında sulu yıkama yapılamayacak.

Oto galeriler satışa çıkardıkları araçlar üzerinde pazartesi ve perşembe günleri dışında sadece kuru temizlik faaliyeti gerçekleştirebilecek.

600 BİN LİTRE TASARRUF

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın söz konusu kararla su israfının önüne geçilmesini amaçladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bütün Türkiye’de olduğu gibi Bartın’da da kurak bir mevsim yaşıyoruz. Bu kurak mevsim yeraltı sularımıza kaynaklarımıza sıkıntı vermeye başladı. Bu köylerde sirayet ettiği gibi Bartın’ın merkezinde suların kaynağına sıkıntı vermeye başladı. Onu görüyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Tedbirlerimizi aldık ama bu devam ederse büyük bir sıkıntı olabilir. Gelecekte de bu sıkıntı olabilir diye düşündüğümüz için bizde her gün ilanlar yapıyoruz 2 aydan bu tarafa. Her gün ilan yapıyoruz lütfen sularımızı dikkatli kullanalım su hayattır diyoruz. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Onun için bu damlalara bile dikkat etmemiz lazım diyoruz. Ve başka bir şey daha yaptık farkındalık olsun diye.

Bartın’da 60 civarında galeri var. Araç satan arkadaşlarımız var. Ortalama 600 civarında araç var. 600 araçtan hesap ettiğimizde aylık ortalama 600 bin litre su tasarrufu yapmış olacağız. Damlaya damlaya göl olur misalinde bunu ifade etmek için bunu yaptık. Su hayattır dedik. Bu hayatımıza sahip çıkmamız lazım dedik. O noktada bu tedbirleri almamıza rağmen bu ilanlarımızı yapıyoruz. Bu arkadaşlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum uyum sağlıyorlar. Tüm Türkiye’de uyum sağlamamız gerekiyor. Yoksa kesintiler başlıyor. Diğer illerde kesintiler olduğunu görüyoruz. Biz daha hiç kesinti yapmadık ama kesinti olsun arzu etmiyoruz. Uygulama kapsamında oto galerilerde Pazartesi ve Perşembe günleri yıkama yapılabilecek. Diğer günlerde sadece silme usulü yapacaklar. Arkadaşlarımız hiçbir tepki vermediler. Uyum sağladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Haftada iki günle bunu sınırlamış olduk. Haftada iki gün pazartesi perşembe günleri yıkama yapabilecekler. Diğer günlerde silerek temizleme yapacaklar. İnşallah bu bir farkındalık olur her yere sirayet eder” dedi.