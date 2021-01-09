"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Bartın'da oto yıkamaya sınırlama kararı

09 Ocak 2021, Cumartesi 16:12
Yurdun birçok noktasında etkili olan kuraklığa karşı Bartın’da oto galerilerde araç yıkama faaliyetlerine sınır getirildi.

Bartın’da Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda oto galerilerde haftada 2 gün sulu araç yıkama yapılabilecek.

Karar zabıta ekiplerince tüm oto galericilere iletilirken oto galerilerde pazartesi ve perşembe günleri dışında sulu yıkama yapılamayacak.

Oto galeriler satışa çıkardıkları araçlar üzerinde pazartesi ve perşembe günleri dışında sadece kuru temizlik faaliyeti gerçekleştirebilecek.

600 BİN LİTRE TASARRUF

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın söz konusu kararla su israfının önüne geçilmesini amaçladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bütün Türkiye’de olduğu gibi Bartın’da da kurak bir mevsim yaşıyoruz. Bu kurak mevsim yeraltı sularımıza kaynaklarımıza sıkıntı vermeye başladı. Bu köylerde sirayet ettiği gibi Bartın’ın merkezinde suların kaynağına sıkıntı vermeye başladı. Onu görüyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Tedbirlerimizi aldık ama bu devam ederse büyük bir sıkıntı olabilir. Gelecekte de bu sıkıntı olabilir diye düşündüğümüz için bizde her gün ilanlar yapıyoruz 2 aydan bu tarafa. Her gün ilan yapıyoruz lütfen sularımızı dikkatli kullanalım su hayattır diyoruz. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Onun için bu damlalara bile dikkat etmemiz lazım diyoruz. Ve başka bir şey daha yaptık farkındalık olsun diye.

Bartın’da 60 civarında galeri var. Araç satan arkadaşlarımız var. Ortalama 600 civarında araç var. 600 araçtan hesap ettiğimizde aylık ortalama 600 bin litre su tasarrufu yapmış olacağız. Damlaya damlaya göl olur misalinde bunu ifade etmek için bunu yaptık. Su hayattır dedik. Bu hayatımıza sahip çıkmamız lazım dedik. O noktada bu tedbirleri almamıza rağmen bu ilanlarımızı yapıyoruz. Bu arkadaşlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum uyum sağlıyorlar. Tüm Türkiye’de uyum sağlamamız gerekiyor. Yoksa kesintiler başlıyor. Diğer illerde kesintiler olduğunu görüyoruz. Biz daha hiç kesinti yapmadık ama kesinti olsun arzu etmiyoruz. Uygulama kapsamında oto galerilerde Pazartesi ve Perşembe günleri yıkama yapılabilecek. Diğer günlerde sadece silme usulü yapacaklar. Arkadaşlarımız hiçbir tepki vermediler. Uyum sağladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Haftada iki günle bunu sınırlamış olduk. Haftada iki gün pazartesi perşembe günleri yıkama yapabilecekler. Diğer günlerde silerek temizleme yapacaklar. İnşallah bu bir farkındalık olur her yere sirayet eder” dedi.

NTV

Etiketler: Bartın, oto yıkama, sınırlama
Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukları bekleyen yeni tehlike: Kızamık

    Diyarbakır'da bir askerimiz şehit oldu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 181 ölüm daha

    DP ve SP’den yalanlama

    'Basın kartını da baskı aracı yaptılar'

    Kuraklık artarak sürecek

    Libya'da yeni bir toplu mezar bulundu

    Bartın'da oto yıkamaya sınırlama kararı

    'Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor'

    Endonezya'da yolcu uçağıyla irtibat kesildi

    İstanbul Valiliğinden 'sarı' uyarı

    2020, dünyada en sıcak ikinci yıl oldu

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 89 milyon 361 bini aştı

    İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler açıklandı

    Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

    Kutuplaşmaya çare bulalım

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın

    Küresel salgında son gelişmeler

    Londra'da 'acil durum' ilan edildi

    Sokak kısıtlaması başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindarlar ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Aç kapıyı, inşallah ben geldim!”
    Cevher İLHAN

    “Dinin siyasette istismarı”nın tükenişi
    H. Muharrem OKUR

    Korona virüsten neler kazandım?
    Ahmet BATTAL

    Keyfiyetten keyfiliğe geçiş ve YÖK
    Yasemin YAŞAR

    Siyasîleşen din dili ve dünyevîleşen gençlik
    Genel

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın
    Faruk ÇAKIR

    Amerika nereye?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.