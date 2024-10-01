Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'nun il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verildi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Zonguldak ve Kastamonu valiliklerinden de yapılan açıklamalarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtilirek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi. AA

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