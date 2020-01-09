Başşehirli öğrencilere sıcak çorba

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı sonrası başlatılan ve yoğun ilgi gören sıcak çorba ve ekmek dağıtımı öğrencilerin hem yüzünü güldürüyor, hem de içini ısıtıyor.

EGO Mutfağı’nda günün ilk saatlerinde hazırlanan çorba, ısıtıcılarla soğumadan üniversite ve okul girişlerinde öğrencilere dağıtılıyor. Yıldırım Beyazıt, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi ile Ostim Metro çıkışında devam eden sıcak çorba dağıtım noktalarına, Şaşmaz ve Siteler de eklendi. Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi ve güne zinde başlaması için her geçen gün çorba dağıtım noktalarına yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilerden gelen talepleri de dikkate alıyor. Öğrenciler sabahları evden kahvaltı yapamadan çıktığını ve güne Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorbasını içerek başladığını söyledi. Ankara- Adnan Solmaz

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