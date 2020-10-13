Bir aile daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir ailenin daha evladına kavuşmasının sevincini yaşıyor.

Erzurum’dan 15 Eylül 2019’a gelerek oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin ile anne Safiye Coşkun’un oğlu İbrahim’e duyduğu 6 yıllık hasret Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen buluşma ile son buldu. Coşkun ailesinin evlatlarına sarılması oturma eylemini sürdüren aileleri umutlandırdı. 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Muhammed Emin Teker için Muş’tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin kendilerine umut olduğunu belirtti. AA

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