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6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Bolu Dağı Tüneli yakınındaki zincirleme kazaya 10 araç karıştı

06 Şubat 2025, Perşembe 03:14
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

 

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.

Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

AA

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