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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Böyle tepki gösterdiler

08 Eylül 2020, Salı 15:00
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri, mesire alanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Korusu'nda vatandaşların piknik yaptıktan sonra bölgede bıraktığı çöpleri topladı.

Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında, 150 torba çöp toplandı.

Ekipler, çöplerini geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazdı.

Temizlik görevlisi Hasan Gürül, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Piknikçilerin çöplerini çöp kutusu yerine tabiata atmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Gürül, "Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık. Herkesin piknik alanlarında temiz olmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı da kirletiyorlar. Çok pis bırakıyorlar. Doğayı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım." diye konuştu.

AA

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