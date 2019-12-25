Bu şekilde kurtarıldılar

Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı. Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü. Aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu Öte yandan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı. Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kozan Caddesi'ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı. Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi. AA

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