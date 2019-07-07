Bu yıl 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "12 bin sağlık personelinin alımı, bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise yani 29 bin 689 sağlık personelin alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirten Koca, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik" ifadelerini kullandı.



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