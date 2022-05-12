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13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Bulduğu 10 bin doları polise teslim etti

12 Mayıs 2022, Perşembe 19:00
İstanbul Kağıthane’de, cadde üzerinde yürürken 10 bin dolar bulan Recep Furkan Leventoğlu, parayı polise teslim etti.

Bankadaki işlerini halletmek için gelen Mustafa Güloğlu (54), deste halindeki dolarlarını düşürdü. Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan desteyi, alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti. Leventoğlu, aldığı paraları Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürerek teslim etti. Deste halindeki 10 bin dolar, polis ekipleri tarafından Mustafa Güloğlu’na teslim edildi. Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu’na teşekkür ederek, “Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum” dedi.

Haber Merkezi

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