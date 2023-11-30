Bursa'da araçlar sürüklendi, iş yerlerine su bastı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek hasar aldı.

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Tirilye sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Mudanya Belediyesi ile diğer kurumlara bağlı ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Tirilye'ye gelerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Demirtaş, yağışın saat 01.00'e doğru başladığını söyledi.

Metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, Büyükşehir Belediyesinden takviye ekipler istediklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, ilçe belediyemiz, AFAD'ımız, Kaymakamlığımız gece yağmur başladıktan sonra tüm personelimize buradaydık. Çok kısa bir zaman içerisinde, 5-10 dakika içerisinde olaya intikal edildi. Hemen çalışmalara başlandı. Çok ciddi bir yağmur yağdı. Burada 100'ün üzerinde personel, 30'un üzerinde araç var. 16 vatandaşımız suda mahsur kalmıştı. Onlara hemen güvenli bir ortam oluşturduk. 2 vatandaşımızın çok hafif bir yaralanması vardı. Onların ciddi anlamda sağlık problemlerinin olmadığını biliyoruz. 30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var. Zarar tespit komisyonumuz oluşturuldu ve çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor."

Demirtaş, 1-2 saat içinde yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmasını tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Tirilye dışında başka hasar yaşanan bölge olmadığını bildiren Demirtaş, kent merkezinde Ankara Yolu Caddesi'nde gece geç saatlerde oluşan büyük su birikintilerinden kaynaklanan olumsuzluğun giderildiğini sözlerine ekledi.

Sel anı iş yerinin güvenlik kamerasında

Sel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının şiddetli şekilde Tirilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru akması yer alıyor.

Gemlik'te sağanak nedeniyle taşan dere su baskınlarına yol açtı

Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi'nden Gemlik Körfezi'ne dökülen Gençali Deresi de aralıklarla etkili olan sağanaktan debisinin yükselmesi dolayısıyla taştı.

Bu nedenle derenin denizle birleştiği bölgenin yakınındaki köprü ve çevresindeki binalarda su baskını meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki sitenin zemin katlarında bulunan yaklaşık 40 daireyi etkileyen su baskınından yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşan dere tarım arazilerini su altında bıraktı

Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşan Çakırca Deresi, çevresindeki tarım arazilerini su altında bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilen İznik Belediyesine bağlı Fen ve Afet İşleri Müdürlükleri ekipleri, suyun tahliyesine ve hasar tespitine yönelik çalışma başlattı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada, gece boyu yoğun devam eden yağış sonrası derenin taştığını belirterek, "Çakırca Mahallesi'nin sahil kısmındaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. Ekiplerimiz dronla bölgeyi görüntüledi. Sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı

İskele Caddesi'ndeki iş yerini kontrol etmek için evinden çıkan Şadıman Sözen (66), sel nedeniyle dükkanında mahsur kaldı.

Sözen, bölgede çalışma yapan kepçe yardımıyla iş yerinden alınarak güvenli yere bırakıldı.

Kadının kurtarıldığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.