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Bursa Valiliği'nden 'siyah incir' tedbiri

08 Ağustos 2019, Perşembe 18:58
Bursa Valiliği, dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa Siyahı"nda erken olgunlaşmayı sağlayan ve ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisinin kullanımının önlenmesi, kesim ve ihraç tarihlerine uyulması hakkında genelge yayımladı.

Genelgede, Bursa siyah incirinin kendine has rengi, tadı ve nefasetiyle "Dürdane İnciri" olarak tescilli olduğu ve kentin, Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşıladığı belirtildi. 

Türkiye ve Bursa için böylesine önemli ve değerli Dürdane İnciri'nin bazı alanlarda zeytin ve bağ üretim alanlarıyla karışık tesis edildiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin ve bağ etmenlerine karşı yapılan kimyasal mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgarsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun alet ve makine ile yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır. Önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden, incirde ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisi kullanımından dolayı hem kendileri hem de ülkemiz açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz yıllar itibariyle incirde tavsiye dışı kullanılan bitki gelişim düzenleyicisi kullanılması ve parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler, insan sağlığı yönünden sakıncalı olduğundan, Avrupa'da bu ürünlerle yetiştirilmiş incir talep görmemektedir. İncirde bitki gelişimi düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur."

Sürdürülebilir ihracat için duyarlılık uyarısı

Bursa siyah incirinin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturmasının son derece önem arz ettiği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle sektörün zarar görmemesi için gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin bu tarihlere göre ürün hasadını yapması ve ürünün daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir. İlimiz tarımsal üretiminin içinde bulunan tüm üreticilerimizin diğer ürünlerin sebze meyve yetiştiriciliğinde de kalıntı sorunu yaşamamak ve güvenilir gıda arzı, sürdürülebilir ihracat için aynı duyarlılık ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Kesim tarihine uymayan, gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye atarak üretim yapan üreticiler ile ilgili şikayetler, Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na yapılacaktır."

Genelgede, yasaklamaya uymayanlar hakkında, hasat öncesi denetim kapsamında yapılan analiz sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 39. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, analiz sonucunda tespit edilen yasaklı bitki koruma ürünü kullanılan ürünlerde hasat öncesi ve sonrası denetim talimatı gereği imha ve gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, yasaklanan bitki koruma ürünü kullananlara ve uygulama yapanlara 40. maddenin "d" bendi gereğince yasal işlem ve idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. 

AA

Etiketler: bursa, siyah incir
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