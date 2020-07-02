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2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bütün inanç gruplarına hizmet

02 Temmuz 2020, Perşembe
İBB tarafından kurulan İnanç Masası, İstanbul’daki inanç grubu temsilcileri ile biraraya gelerek inanç kültüründeki zenginliği koruma ve yaşatmaya katkı sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na geldiği yeni dönemde kurulan İnanç Masası, inanç gruplarının belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hayata geçirildi. Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın koordinatörlüğünde kurulan bu yeni birim, binlerce yıldır farklı inanç topluluklarına ev sahipliği yapmış bir kent olan İstanbul’un inanç kültüründeki zenginliği koruma ve yaşatmaya katkı sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yürütüyor. İnanç Masası İstanbul’daki inanç grubu temsilcileri ile sıcak temaslar kurup bu grupların temel ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinleyip çözüm üretmeye çalışıyor. Bunu yaparken hiçbir teolojik tartışmaya girmemeye ve bütün gruplara eşit mesafede durmaya da özen gösteriyor. 

Bu yeni kurulan birim vesilesi ile dinî kimlikleri ile öne çıkan cemaatlerin ibadethanelerinin bakımı, personel açığı, din görevlilerinin eğitimi, mezar yeri ihtiyacı gibi önemli sıkıntıları ve sorunları olduğu, ancak bunlardan en önemlisinin ayrımcılık ve nefret suçları olduğu tesbit edildi.

Kendi usullerine göre hizmet 

İnanç Masası’nın ilk icraatlarından biri, cenaze hizmetlerini kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda geliştirmek üzere farklı inanç gruplarından din görevlisi ve gassallar işe almak oldu. Bu sayede İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Hanefi, Şafii, Caferi, Alevi, Hristiyan, Musevi vatandaşların kendi usûllerine göre cenaze erkânlarını yürütebilme konusunda hizmet verebilir hâle geldi. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi cemaatlerin cenaze aracı, tabut gibi lojistik ihtiyaçlarına çözüm üretildi. İstanbul’un İnanç takvimini çıkaran İnanç Masası, Ramazan, Kurban, Noel, Paskalya, Hanuka, Hamursuz, Nevroz gibi bayramlarda; kandil, Aşura, Hızır-Muharrem lokması gibi özel günlerde belediyeziyaret, tebrik ve ikramlarla vatandaşlarının yanında olduğunu hissettiriyor. Cami, mescit, kilise, sinagog, cemevi ayırt etmeksizin tüm ibadethanelere basit bakım, onarım desteği vermeye çalışan İnanç Masası, pandemi sürecinde de ibadethanelerin sterilizasyonu için çeşitli çalışmalar yaptı.

İnanç Masası’nın en çok ses getiren faaliyetlerinden biri kuşkusuz cemevlerinin ibadethane statüsü kazanmasına yönelik İBB meclisine sunduğu önerge oldu. Cemevlerinin de diğer ibadethanelerin sahip olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için bu statüsünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de önerdiği gibi resmiyet kazanması gerektiğini öne süren önerge, meclisten AKP’li üyelerin muhalefet şerhiyle cemevlerinin bakım ve temizliği ile sınırlanarak geçti.

Haber Merkezi

Etiketler: inanç grupları, hizmet
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