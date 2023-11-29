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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çanakkale'de iki dere taştı

29 Kasım 2023, Çarşamba 15:29
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin taşması sonucu bazı yollar suyla kaplandı.

İlçe merkezi ile Aşağıçavuş köyünde gece başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağış, taşkınlara yol açtı.

İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, ilçe merkezindeki Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünü etkiledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su altında kalan yolları güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, Namazgah güzergahı başta olmak üzere tespit edilen yollarda biriken suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Öte yandan, Yenice'de elverişsiz hava koşullarından dolayı kuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yenice ilçesinde olumsuz hava koşullarından dolayı 29 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkması yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA

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