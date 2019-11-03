Çankırı'da deprem

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da saat 10:30'da bir deprem meydana geldi.

3.2 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssünün Çerkes ilçesi olduğu öğrenildi.

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.