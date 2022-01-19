Depreme hazırlıklı değiliz

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin depreme hazırlıklı olmadığını belirtti.

Depreme ne kadar hazırlıklıyız?

Akın, depremin afete dönüşmesinin sebebini ise yapı kalitesi ve alınan tedbirlerin eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Akın, şunları söyledi: “Yapılan bilimsel çalışmalar Konya’da 6,5 şiddetinde bir depremin olası olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi ‘Konya, depreme hazır mı?’ konusu her zaman insanların kafasında bir soru işareti olarak duruyor. Konya belki en hazırlıklı olmaya çalışan yerlerden bir tanesi. Deprem riskinin az olduğu bir bölge olarak düşünülse de Konya olarak 6.5 şiddetinde bir deprem riskine hazırlıklı değiliz, Türkiye’nin tamamında olduğu gibi. Deprem bir doğa olayı, maalesef bunu afete dönüştüren bizim yapı kalitemizin eksik olması veya gerekli önlemleri almamamız.”

Konya - anka