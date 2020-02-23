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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı

23 Şubat 2020, Pazar 19:15
Elazığ'da depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 24 Ocak'taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar hasarlı 1166 binanın yıkıldığını dile getiren Soylu, hasar tespitlerine Elazığ ve Malatya'da 12 bin 862 itirazın yapıldığını, teknik ekiplerin bu itirazları değerlendirdiğini kaydetti.

"1 milyon 860 bin öğün yemek dağıtıldı"

Elazığ ve Malatya'ya depremin ardından kamu kaynaklarının hızla aktarıldığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesine kamu kaynağı olarak aktardığımız ayni ve nakdi toplam yardım miktarı 458 milyon 154 bin 235 lira. Bunun içerisinde çadırından battaniyeye, sobadan kömüre kadar yardımlar var. Ayni ve nakdi olarak AFAD, Kızılay, Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın gönderdikleri de bu tutarın içerisindedir. Depremden etkilenen yıkık ve ağır hasarlı olarak nitelendirdiğimiz 5 bin 640 aileye kiracı, ev sahipliği ve iş yeri sahipliği olarak nakdi olarak yardımda bulunulmuştur. Depremin olduğu günden bugüne kadar 1 milyon 860 bin öğün yemek dağıtıldı."

500 konteyner hazır

Bakan Süleyman Soylu 5 bin 222 konteynerden oluşan geçici konaklama merkezlerinin altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk konteynerden müteşekkil geçici konaklama, barınma merkezimize bugün Elazığlı hemşehrilerimizi alacağız. Birinci etap olarak yaklaşık 500'ü bugün hazır. Bugün inşallah bir kısmı çadırlardan, bir kısmı ailelerinin ve akrabalarının yanında kalanlar buralara geçecekler. Peyderpey geçici konaklama merkezine geçişler devam edecek. Buradaki çalışmalarımız için hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız hem de Milli Eğitim Bakanımız Elazığ'dalar, çalışmaları bir şekilde hep birlikte devam ettiriyoruz."

Depremzede aileler yerleşmeye başladı

Doğukent Mahallesi'nde tamamlanan konteynerlere ailelerin yerleştirilmesine başlanırken, konteynerlere AFAD tarafından gıda kolileri de bırakıldı.

Konteynerlere yerleşen ilk aile, Erdal ve Seda Dal çifti oldu.

Erdal Dal, yaptığı açıklamada, depremde ağır hasar görmesi nedeniyle evlerini boşalttıklarını söyledi.

"Eşyalarımızı bile doğru düzgün çıkaramadık. Deprem sonrasında kalacak yerimiz de yoktu. Kayınvalidemlerde kaldık ancak onların da evlerine yıkım kararı çıktı. Daha sonra akrabalarda birkaç gün idare ettik." ifadelerini kullanan Dal, konteynere yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dal, "Çok güzel bir ortam kurulmuş. Tam bir aile ortamı. Konteynerler çok güzel, kullanışlı. Allah devletimizden razı olsun. Bu kadar kısa sürede kurulması, teslim edilmesi muhteşem." dedi.

Seda Dal da depremin ardından yaşadıkları zor süreçte kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Devletimiz, bakanlarımız her şeyi yaptı. Anahtarımızı teslim aldık. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yuvamız var. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu.

Depremzede Müslüm Apaydın ise konteynerleri çok beğendiğini dile getirerek, "Allah devlete zeval vermesin. Memnunuz, canımız sağ çok şükür." diye konuştu.

AA

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