Ders notları için 20 kilometre yol yürüyorlar

Eskişehir’de köylerde şebeke olmayınca öğrenciler ders notları için 20 km yol yürüyorlar. Muhtar Selim Dizili, “Telefonlar çekmiyor, çok büyük bir sıkıntımız var” dedi.

Eskişehir’de köylüler, cep telefonu şebekelerinin çekmemesi sebebiyle telefonla konuşmak için çatılara, tepelere çıkıyorlar. 21 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasına rağmen köyde sinyal olmadığı için öğrenciler de internete erişemiyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’in köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını aktardı. Han ilçesine bağlı İskankuyu, Peçene, Gökeyayla ve Akhisar köylerinde cep telefonları şebekelerinin çekmemesi dolayısıyla vatandaşlar, görüşme yapabilmek için çatı, tepe gibi yüksek yerlere çıkıyorlar. Sinyal alınamayan köylerde, 21 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretime katılacak öğrenciler de yaşıyor. Anka’daki habere göre Çakırözer, “Türkiye’nin en gelişmiş ve erişilebilir şehirlerinden biri olan Eskişehir’imizde durum böyleyse Anadolu’nun diğer bölgelerinde durum çok daha vahim demektir. Türkiye’de sözde tüm öğrencilere online eğitim veriliyor ama işte Anadolu köylerinde ne internet ne telefon var” dedi.

Ne internet ne telefon

Vatandaşların çatılarda, yüksek noktalarda sinyal aradığını söyleyen Çakırözer, şöyle devam etti: “Çatılardan telefon sinyali aranan köylerde online eğitime erişim nasıl sağlanacak? Yavrularımızın salgın döneminde eğitim sisteminden eşit biçimde faydalanabilmesi için her şeyden önce telefon, internet altyapısının en ücra köylere devlet tarafından götürülmesi şarttır” İskankuyu köyü muhtarı Selim Dizili, “Köyümüzde telefon sıkıntımız var. Telefonlarımız çekmiyor. Kaymakamlık veya jandarmadan bana herhangi bir bilgi geldiği zaman çatıya veya en yüksek yere çıkıp oradan görüşme yapıyorum” dedi. Köyde öğrencilerin olduğu bilgisini veren muhtar Dizili, “Öğrenciler 20 kilometre aşağıya inerek program yüklüyorlar ve derslerine o şekilde çalışıyor. Çok büyük bir sıkıntımız var” diye konuştu. Eğitim-öğretim döneminin açılmasına 9 gün kala öğrencilerin eğitime katılımının nasıl olacağı ise köyde merak konusu.

Eskişehir - Anka