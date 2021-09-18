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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dev yarıkların sebebi buymuş

18 Eylül 2021, Cumartesi 16:43
Konya’nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde oluşan yarıkların, AFAD incelemesi sonucu yer altı su seviyesinin son yıllarda hızla azalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600’ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı. Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, Çarşamba akşamı yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu. Bunun üzerine AFAD, bölgede insansız hava aracı ile incelemede bulundu.

AFAD tarafından inceleme sonucu yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sahada yapılan incelemeler ve İHA yardımıyla yapılan görüntülemeler sonucunda saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattı (Fay) tesbit edilmiş olup, yüzeylemiş olan kırıklardan en uzun olan kırık hattı uzunluğu 1516 metre olarak ölçülmüştür. Kırık hatları üzerinde yer yer yarıklar görülmüş olup en geniş yarık 5 metre olarak ölçülmüştür. Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığı bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesi sonucu oluştuğu öngörülmektedir. Meydana gelen bu durum sonucunda Cami lojmanı ciddi hasar görmüş, Emirgazi yayla yolu hasar almıştır”

Etiketler: dev yarık
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