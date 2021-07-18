"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Dikkat çeken bir 'dostluk' haberi

18 Temmuz 2021, Pazar 17:01
İstanbul - Esenyurt'ta İstiklal Mahallesi'nde oturan Celal Dere, 3 hafta önce evinin önünde yaralı halde bulduğu kargayı tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Torunlarının önerisiyle "Zeytin" adını verdiği 2 aylık kargayı besleyip bakımlarını yapan Dere, kendisine sevgiyle bağlanan ve yanı başından ayrılmayan Zeytin'e adeta "bebek" gibi bakıyor. Güne birlikte başlayan, mahallede beraber dolaşan hatta beraber alışveriş yapan ikilinin bu durumu mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor.

Mahallede kimi zaman yürüyerek kimi zaman da arabayla dolaşan ikilinin dostluğunu görenler fotoğraf çekiyor. Bugüne kadar evcil hayvan bile beslemeyen Celal Dere ile Zeytin'in muhabbeti, canlılarla konuşmadan da sevgi bağı ile diyalog kurulabileceğini herkese gösteriyor.

Celal Dere, ailesinin ferdi olarak gördüğü Zeytin'i, uçup gitmediği sürece terk etmeyeceğini söyledi.

Karganın bir gün kendisini bırakıp gitmesi halinde üzüleceğini belirten Dere, "Üç haftalık bir alışkanlığımız var. Şu anda bile kedi kapmasın diye çabalıyorum. Bu da bir can taşıyor. Üzülmemek elde olmaz. Sevgi bağı kurduk, konuşmasına gerek yok. Bu şekilde o beni, ben onu anlıyorum. Bu şekilde bir hayat süreriz, güzel de olur." dedi.

Dere, yavru kargaya kendi yediklerinden verdiklerini, Zeytin'in salatalık, biber, kraker, dut, dolma ve bulgur içini severek tükettiğini dile getirdi.

Zeytin'in sokaklarda gezmeyi çok sevdiğini de anlatan Dere, "Seslendiğim anda yanıma geliyor. Dışarı çıkaracağımı anlıyor ve hemen omzuma geliyor." diye konuştu.

Dere, daha önce aday olduğu mahalle muhtarlığı seçimini az bir farkla kaybettiğini, gelecek seçimde adaylık sürecini Zeytin ile kapı kapı dolaşarak yürüteceklerini kaydetti.

Zeytin'in mahallenin maskotu olacağına inandığını dile getiren Dere, "O dönemde, yardımcımla yani Zeytin'le birlikte sokakları dolaşacağız. Zeytin'in oy getireceğine ve sevileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dere, hayvan sevgisinin bambaşka olduğunu, hayvan sevenlerin insanlara, insan seven herkesin de bu canlılara zarar vermeyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aşılama sürecinde Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Bayram tatili hareketliliği devam ediyor

    AB'den Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

    Bayram öncesi yine tahrik: Binden fazla fanatik Yahudiden Mescid-i Aksa'ya baskın!

    TBMM tatile girdi

    Rize'deki hasar tespit çalışmaları sürüyor: 44 konutun nakline karar verildi

    Zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlayacak: Memur ve memur emeklisi ne istiyor?

    Almanya'daki sel afetinde ölü sayısı daha da artabilir!

    İl il Bayram namazı saatleri

    AB Adalet Divanının başörtüsüne ilişkin skandal kararına tepki

    Çözümün ilk şartı hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı

    Almanya’da ölü sayısı 141'e yükseldi

    STK’lar: OHAL değil demokrasi istiyoruz

    Terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı tüneller ortaya çıktı

    Son 24 saatte 7 bin 666 vaka gözlemlendi

    'Gidişat iyiye alamet değil'
    📷

    İştahlandıran görüntüler Ege'den

    Dünya genelinde aşılama sürüyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Salgın önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaf gerçekleşti

    Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hava nasıl olacak?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet ve vicdan adına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Minberi ağlattılar
    Faruk ÇAKIR

    Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Ahmet BATTAL

    Evde doğum ve evde ölüm hakkı meselesi
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynin çocuklara aşırı ilgisi / ihtimamı
    Mehmet KARA

    “TRT’ye değil, TRT Kurdi’ye çıkmıştı”
    Misbah ERATİLLA

    Şahide Yüksel ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.